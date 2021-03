Un “vulcano di ghiaccio” erutta nello stato di New York [FOTO]

Le temperature gelide hanno contribuito a trasformare un’antica fontana statunitense in un “vulcano di ghiaccio”. A Castile, nello stato di New York, un cono di ghiaccio spruzza acqua fino a 15 metri di altezza, dando l’idea di un vulcano ghiacciato. Tuttavia, non si tratta di una vista insolita per la Glenn Iris Fountain e persino l’altezza di 6 metri raggiunta durante questo inverno non è la massima mai registrata. Infatti, nel 2015, la fontana ha ottenuto l’attenzione nazionale e attirato numerosi turisti al Letchworth State Park quando ha raggiunto un’altezza di 15 metri.

Non è un motore quello che alimenta questa fontana. La Glenn Iris Fountain fu tra le prime cose che l’uomo d’affari newyorchese William Pryor Letchworth costruì alla fine del 1800 mentre progettava la sua proprietà, il vicino hotel Glen Iris Inn che un tempo era la sua casa. In questo progetto, la posizione ha fatto la differenza. A monte, Letchworth aveva costruito uno stagno di trote con un tubo di scarico che porta ad un tubo sotterraneo. Qui, l’acqua dello stagno scorre a valle verso la fontana. La gravità fa il resto del lavoro coinvolto nel trasferimento dell’acqua. Il tubo sotterraneo termina con un ugello, che spinge l’acqua verso l’alto. La forza gravitazione su tutta l’acqua nella tubatura a monte esercita una forte pressione sull’acqua compressa in quel minuscolo ugello e spruzza l’acqua fino a 15 metri di altezza.

Durante, l’estate l’acqua scorre. Tuttavia, in inverno, quando le temperature scendono sotto lo zero, l’acqua all’ugello congela. Proprio come il magma raffreddato forma nuova terra, il ghiaccio si accumula su se stesso raggiungo altezze di decine di metri (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Quest’anno, le registrazioni al Dansville Municipal Airport, circa 29km a sud-est di Castile, indicano temperature sotto lo zero in ogni notte del mese di febbraio. Per 17 dei 28 giorni del mese, le temperature non sono salite sopra la soglia di congelamento.