25 aprile: Franceschini, ‘memoriale della Resistenza è progetto straordinario’

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – ‘Davvero un’iniziativa straordinaria di cui bisogna ringraziare l’Anpi insieme ai promotori Laura Gnocchi e Gad Lerner.” Così il Ministro della Cultura Dario Franceschini, intervenuto questa mattina alla conferenza stampa di presentazione della piattaforma Noipartigiani.it: il Memoriale della Resistenza italiana.

‘Cinquecento testimonianze di voci e volti di partigiane e di partigiani sono una grande conservazione della memoria che si tramanderà per generazioni ‘ ha spiegato il ministro ‘ e farà capire alle generazioni future cos’è stata la Resistenza, un movimento animato dai sacrifici di donne e uomini straordinari che hanno scelto la strada della costruzione della libertà”.

‘Vogliamo collegare questa iniziativa ‘ ha aggiunto il ministro – anche alla scelta che lo Stato ha fatto di istituire a Milano un Museo Nazionale della Resistenza, dedicato permanentemente alla conservazione della memoria’Il museo dovrà essere anche lo spazio che terrà in rete i luoghi sparsi in tutta Italia che hanno conservato le storie locali legate alla guerra di liberazione”.