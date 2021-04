25 aprile: Scalfarotto, ‘neofascismo pericolo sempre vivo, vicino ad Anpi Genova’

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Il caso delle svastiche disegnate sulle bandiere dell’Anpi, avvenuto a Genova, è un episodio da non sottovalutare, perché dimostra come il neofascismo sia un pericolo sempre vivo. L’antifascismo è la pietra angolare della nostra democrazia, nata dalla resistenza partigiana, e come tale va difeso, tutelato, praticato e ricordato non solo il 25 aprile, ma 365 giorni l’anno. Tutta la mia vicinanza al circolo Anpi di Genova, città Medaglia d’oro al valore militare per la Resistenza”. Così il sottosegretario all’ Interno Ivan Scalfarotto.