Acquista veleno online e lo mette nelle penne al salmone: 19enne uccide il patrigno, gravissima la madre

Ha avvelenato la madre di 56 anni, ora ricoverata in gravi condizioni, e il compagno della donna, sempre 56enne, che è morto: è accaduto stanotte a Ceretolo di Casalecchio di Reno, nel Bolognese.

Il 19enne avrebbe somministrato a entrambi veleno che sarebbe stato mescolato alla cena, che lui stesso aveva preparato. Il delitto è avvenuto nella serata di ieri, nell’appartamento dove il ragazzo viveva insieme alla mamma e al nuovo compagno, dopo la separazione dal padre del ragazzo. A quanto risulta, il 19enne non avrebbe reso una vera confessione e sarebbe apparso in stato confusionale ai militari, che lo hanno rintracciato a casa dei nonni paterni, a Borgo Panigale.

A dare l’allarme per il delitto sono stati alcuni vicini di casa, che hanno sentito grida e trambusto provenire dall’appartamento. Il personale sanitario del 118 ha trovato la coppia già in condizioni critiche: il 57enne è deceduto sul posto dopo i tentativi di rianimazione, mentre la donna è stata portata d’urgenza al Maggiore di Bologna, dove è ricoverata in gravi condizioni.

La sostanza che si sospetta il ragazzo abbia utilizzato per avvelenare la madre e il suo compagno deve essere ancora analizzata, ma sembrerebbe possa trattarsi di nitrito di sodio, composto chimico acquistato online e aggiunto a un piatto di penne al salmone che aveva preparato per cena. Il compagno della madre ha mangiato tutta la sua porzione, mentre la mamma l’ha ingerita solo in parte perché avvertiva un gusto troppo salato e non lo gradiva.

Le ragioni che avrebbero spinto il giovane al gesto non sono ancora state chiarite.