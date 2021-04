Alitalia: da Ryanair ricorso a Corte Ue contro indennizzi Covid

Roma, 29 apr. -(Adnkronos) – Ryanair ha presentato un ricorso presso la Corte di giustizia Ue contro il finanziamento diretto di circa 200 milioni di euro previsto dal governo in favore di Alitalia come indennizzo per i danni subiti dopo lo scoppio della pandemia di Covid. Lo confermano all’Adnkronos fonti della compagnia irlandese che lamenta l’autorizzazione da parte di Bruxelles di “nuovi aiuti” ad Alitalia. Nelle scorse settimane in occasione della presentazione delle rotte estive Jason McGuinness, Direttore Commerciale Ryanair, era tornato a scagliarsi contro i nuovi interventi pubblici a favore della ex compagnia di bandiera definiti “bizzarri” mentre “contemporaneamente vengono aumentate le tariffe Atc negli aeroporti regionali”.