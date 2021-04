Allerta Meteo, avanza forte ondata di maltempo: attenzione a piogge e temporali nelle prossime ore

Il territorio italiano, come da previsioni meteo, continua a essere interessato da una circolazione di aria moderatamente fredda proveniente dal Mare del Nord. Gli effetti di quest’aria fredda sono più evidenti sulle regioni adriatiche, appenniniche e soprattutto settentrionali italiane dove sono penetrate le isoterme più negative, fino a -2/-4°C a 1500 m circa, ma anche -5/-6°C sui settori alpini. All’aria fredda, naturalmente, sono associate anche nubi e precipitazioni sparse, più ricorrenti in queste ore mattutine soprattutto sul Piemonte, sul Savonese, in Liguria, sull’Emilia Romagna centrale, in forma irregolare sulla Toscana e piogge e rovesci anche sul basso Veneto, soprattutto Padovano; fenomeni più localizzati e irregolari sulle aree alpine e prealpine centro-orientali e qualcuno anche verso le coste della Romagna e sui relativi bacini. Sono presenti anche fiocchi sui rilievi settentrionali intorno ai 1000 m, occasionalmente anche a quote più basse. Da evidenziare una diffusa nuvolosità sulla Sicilia, con qualche rovescio sparso, nubi anche su Calabria e Sud Sardegna, sul medio Adriatico, sulla Centro Sud della Lucania e verso il Nord della Puglia, ma qui senza altre conseguenze.

Le previsioni meteo per il prosieguo della giornata odierna, sono ancora per nubi e instabilità diffusa sulle regioni settentrionali, specie alpine, prealpine, Piemonte, Emilia con rovesci sparsi e ancora occasioni per locali nevicate in prevalenza intorno ai 1000 m, ma anche fino a 6/ 700 m o, occasionalmente, più in basso sui settori alpini. Nubi e locali rovesci anche verso i settori appenninici centrali al pomeriggio, tra Toscana, Umbria, Est Lazio, Abruzzo, anche qui con fiocchi dapprima a 1200/1300 m poi verso il 1000 m o localmente più in basso. Insisteranno nubi sulla Sicilia con rovesci sparsi, più intensi sui settori meridionali e orientali, tempo migliore sul resto del paese. In serata, nubi in ulteriore intensificazione sulla Sicilia con piogge più estese e diffuse, locali piogge anche sull’estremo Sud della Sardegna, sui Canali delle isole maggiori e ancora addensamenti con rovesci e qualche nevicata intorno ai 1000 m sul Piemonte, soprattutto centro-occidentale e anche sulla Valle d’Aosta. Residui addensamenti con fenomeni deboli sui rilievi tra Sud Marche e Abruzzo. Meglio altrove.

Per la giornata di domani, venerdì 16 aprile, le previsioni meteo computano una progressiva avanzata verso Nord di una bassa pressione africana, con significativo peggioramento del tempo soprattutto sulla Sardegna centro-meridionale e orientale, sui Canali delle isole maggiori e poi verso il basso Tirreno, con piogge e temporali diffusi e anche forti sull’isola. Possibili accumuli fino a 50/60 mm su Est Sardegna entro la sera di venerdì. Tendenza a nubi e piogge sparse anche tra la Sicilia e la Calabria, fino alla Lucania e al Centro Sud della Campania in giornata e entro sera e molte nubi con rovesci diffusi ancora sul Piemonte, più intensi verso i settori occidentali e alpini della regione. Da segnalare nevicate sul Piemonte, soprattutto nella notte e domattina, intorno ai 500/700 m occasionalmente anche più in basso. Tempo migliore sul resto del paese, con nubi in intensificazione del pomeriggio sera di domani al Centro Sud, ma senza fenomeni degni di nota. Temperature stazionarie e più fredde sulle regioni settentrionali, tendenza a lieve e progressivo aumento al Centro Sud e di più sulle isole maggiori.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: