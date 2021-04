Allerta Meteo, è una Pasqua glaciale in Islanda: -13°C in pieno giorno, l’ondata di gelo e neve si muove verso l’Europa

Inizia la grande ondata di gelo che proprio nel giorno di Pasqua si sgancia dal Polo Nord verso l’Europa: l’aria polare ha raggiunto l’Islanda scorrento sul Mare di Groenlandia, e sull’isola si registrano temperature glaciali in pieno giorno. Gli ultimi rilevamenti sono clamorosi: -13°C a Grímsstaðir, -10°C a Grímsey e Skjaldthingsstad, -9°C a Bolungarvík e Raufarhöfn, -8°C a Egilsstaðir, -7°C a Akureyri, -6°C a Mjóifjörður, Höfn, Dalatangi e Stykkishólmur, -4°C a Reykjavík e Keflavík, -3°C a Vestmannaeyjar e Eyrarbakki. Eppure non si tratta del picco del freddo, che si raggiungerà in serata e nella prossima notte quando avremo circa 5-6°C in meno in libera atmosfera, che al suolo diventeranno circa 10°C in meno rispetto ai valori attuali. Nella notte, inoltre, l’aria polare raggiungerà Scozia e Norvegia, per poi estendersi nella giornata di domani anche al resto delle isole Britanniche e della penisola Scandinava.

Particolarmente significativi gli sbalzi termici attesi nel Regno Unito, dove al momento abbiamo +14°C a Liverpool, Doncaster e Bridlington, +12°C a Londra e Manchester ma domani mattina già all’alba tutto il Paese sarà nella morsa del gelo polare con tempeste di neve fin in pianura: le temperature crolleranno di oltre 15°C in meno di 18 ore nell’arco di una sola notte:

