Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice giallo per temporali e vento forte, attese raffiche tra 62 e 74 km/h

La Protezione Civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali, vento” valida “dalle 00:00 del 12 aprile 2021 fino alle 00:00 del 13 aprile 2021“.

Per la giornata di domani 12 aprile “si prevedono piogge sparse che interesseranno l’intero territorio e saranno a prevalente carattere convettivo, con temporali e rovesci di pioggia, sul crinale appenninico centro-occidentale. I fenomeni saranno inoltre accompagnati da fulminazioni e rinforzi di vento con raffiche di intensità compresa tra 62 e 74km/h che interesseranno l’intero crinale“.

Prevista quindi “allerta gialla per piene dei fiumi e frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN, per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN“.