Allerta Meteo Emilia Romagna: codice arancione per vento e mareggiate, neve sull’Appennino romagnolo

L’agenzia regionale ambientale e protezione civile dell’Emilia-Romagna hanno emesso una allerta arancione per la giornata di martedi’ 6 aprile per vento e mareggiate sulla costa romagnola e ferrarese. In base alle previsioni meteo, si attende una intensificazione del vento di bora a livello di burrasca forte sul mare e lungo la fascia costiera. Rischio piu’ moderato altrove ma con raffiche forti sull’Appennino. Il mare diventera’ agitato ma il vento dovrebbe calare d’intensita’ gia’ dal primo pomeriggio.

Previste anche nevicate sopra 400-500 metri sull’Appennino romagnolo, di debole intensita’.