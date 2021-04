Allerta Meteo, forte maltempo da stasera al Nord: alto rischio di alluvioni in Liguria e alta Toscana

Le prossime ore vedranno un crescendo di instabilità sulle regioni settentrionali e localmente su quelle centrali. Secondo le previsioni meteo, nella notte e domattina, potrebbe esplicarsi la fase più perturbata dell’intera settimana, con l’arrivo sulle regioni dell’alto Tirreno e verso i settori centro-occidentali del Nord dei fronti più intensi provenienti dalla Francia e dalla Spagna. In linea generale, l’intera giornata di domani, domenica 11 aprile, continuerà a vedere nubi e piogge diffuse un po’ su tutte le regioni settentrionali, forse meno sull’Emilia Romagna centro-orientale. Condizioni di tempo perturbato su tutta la Toscana, Liguria e piogge più deboli tra l’Umbria, il Sud Toscana, il Lazio e le Marche. Piogge deboli irregolari sulla Sardegna. Si accennava, in particolare, alla perturbabilità più intensa attesa tra la notte e domattina. In questa fase, infatti, il flusso oceanico si mostrerà più intenso, con curvatura barica anche più predisponente una maggiore vorticità nel tratto di mare tra le Baleari, il Golfo del Leone e l’alto Tirreno.

Già dalla tarda sera prossima e ancor più nella notte e domattina, arriveranno nuclei perturbati più intensi soprattutto all’indirizzo della Toscana e della Liguria, dove saranno possibili rovesci e temporali diffusi, spesso di forte intensità, anche a carattere di nubifragio con ingenti quantitativi di acqua, magari in unità di tempo ridotta. Piogge e temporali forti sono attesi anche su buona parte del Piemonte, della Lombardia, verso il Veneto, soprattutto settori alpini e prealpini, ma piogge diffuse un po’ su tutto il Nord. Nubi e piogge insisteranno per tutto il giorno sulle aree settentrionali, magari più irregolari o con intensità minore sul Centro Sud Piemonte e sul Centro Est della Romagna, via via piogge in intensificazione, entro sera, che sul Centro Nord della Sardegna e sul resto della Toscana. Secondo le previsioni meteo, tra la Liguria centro-orientale, il Genovese, lo Spezzino e la Toscana settentrionale, Massa Carrara, Lucchese, anche Pistoiese centro settentrionale, sono attesi altri accumuli nelle 24 ore tra la prossima notte e domani tarda sera, fino a 70/80, ma anche 100 mm localmente, Con rischio di locali dissesti. Il tempo asciutto considerar riguardare soprattutto le regioni meridionali dove ci sarà un aumento generalizzato delle nubi, ma senza altre conseguenze. Da evidenziare nevicate anche abbondanti sui settori alpini e prealpini a quote mediamente comprese tra 1.200 e 1.500 m ma, in caso di rovesci più intensi, anche a quote un po’ più basse. Temperature stazionarie o in leggero generale aumento. I venti insisteranno moderati o forti su tutti i bacini in prevalenza dai quadranti Sud-orientali o meridionali, Con rinforzi anche sulla Puglia, sullo stretto di Messina e poi sul centro-nord Appennino.

