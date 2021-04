Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: domani ondata di freddo con vento forte, neve e ghiaccio

La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di allerta di colore giallo nell’area di Trieste a causa della previsione per domani di vento forte, neve e ghiaccio al suolo. L’ondata di freddo, che dovrebbe esaurirsi nell’arco della giornata di martedì, sarà causata da un marcato fronte freddo dal nord Europa che genererà una depressione nei bassi strati sull’alto Adriatico a cominciare dalle prime ore di domani, favorendo l’afflusso di correnti fredde orientali al suolo, umide meridionali in quota. Domani sera la depressione dovrebbe allontanarsi, in direzione sud-est.

Nello specifico, sono previste nella notte e di prima mattina precipitazioni deboli sulle zone occidentali della regione, più consistenti e localmente temporalesche su quelle centro-orientali, con quota neve in rapido calo fino a 100-200 metri sul Carso e sulla zona di Trieste. Sulla costa soffierà Bora forte con qualche raffica possibile oltre i 100 km/h e sul Carso sarà possibile la formazione di ghiaccio al suolo. In mattinata potrà nevicare a tratti fino al livello del mare.