In arrivo Marche una nuova ondata di maltempo con pioggia e neve tra domani e mercoledì: secondo le previsioni meteo del Centro Funzionale Multirischi della Regione, fenomeni nevosi sono previsti nelle zone dell’Appennino fino a quote collinari, al di sopra dei 400 metri. Saranno di debole entità, con cumuli deboli o inesistenti. Le temperature subiranno in generale un brusco calo mercoledì, con la colonnina di mercurio che potrebbe scendere anche a -11°C sul monte Prata e -9°C sul monte Bove.