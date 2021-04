Allerta Meteo per martedì 6 aprile: torna l’inverno, neve a bassa quota e forte maltempo

Dopo una breve pausa, l’Italia tornerà a essere interessata da un nucleo di aria fredda di origine scandinava che porterà condizioni di instabilità diffusa nella giornata di martedì, 6 aprile. Le previsioni meteo annunciano un peggioramento del tempo dalla mattinata di martedì, con ingresso di un nucleo di aria fredda proveniente dai settori settentrionali europei, attraverso l’Austria, poi l’Istria in sfondamento sul medio-alto Adriatico. Il nucleo scandinavo porterà piogge subito, fin dal mattino, su tutto l’alto Adriatico in mare, su buona parte dell’Emilia-Romagna, sulle coste e settori orientali e meridionali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, anche sulla Lombardia centro-meridionale e poi, in giornata, diffusamente al Centro, specie su aree appenniniche, Lazio e verso la Campania, occasionalmente verso la Calabria settentrionale, segnatamente sul Cosentino. Migliorerà dal pomeriggio al Nordest e sull’alto Adriatico, peggiorerà sul medio Adriatico e sui settori appenninici centrali.

Contemporaneamente all’instabilità, esaltata da un minimo depressionario che nel frattempo si scaverà sul medio-alto Adriatico, inizierà a diminuire in maniera più drastica anche la temperatura, con arrivo di locali nevicate, soprattutto sui rilievi prealpini della Lombardia, fino a quote collinari o basso collinari, 3/500 m e, alle medesime quote, anche sui rilievi toscani orientali e romagnoli. Le previsioni meteo indicano nevicate che, dalle ore pomeridiane, scenderanno di quota anche su Umbria, Marche e Nord Abruzzo, mediamente sui 300/600 m, se non anche più in basso tra Nord Marche e aree interne della Romagna. In tarda serata e verso la mezzanotte, possibili fiocchi a 600/800 m anche tra Abruzzo meridionale, Molise, fino al Gargano e ai settori settentrionali campani. Il tempo andrà meglio sul resto della Puglia, su buona parte della Lucania, sul resto della Calabria, ancora più sulla Sicilia e sulla Sardegna, qui ancora con soleggiamento prevalente o solo nubi irregolari. Tempo migliore anche sul resto del Nord, salvo anche qui una nuvolosità irregolare abbastanza diffusa. Previsioni meteo per calo termico generale, soprattutto al Centro Nord e sul medio Adriatico, anche sensibile entro sera, e insorgenza di venti sostenuti o forti settentrionali o orientali, al centro-nord è medio-alto Adriatico, 20 forti occidentali nordoccidentali sulla Sardegna, sui canali e mari delle isole maggiori, sul medio-basso Tirreno e al Sud.

