Un avviso di allerta meteo di colore ‘giallo’ per rischio idrologico e idrogeologico e’ stato diramato dal dipartimento di Protezione civile che prevede per la Puglia, a partire dalle 17 di oggi e per le successive 27 ore, “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.