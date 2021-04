La Protezione Civile della Sardegna ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse. In particolare, sono attese gelate nella notte, anche in collina e nei fondovalle, per l’arrivo di una massa d’aria secca di origine artica. Dalle 23 di oggi e fino alle 7 di domani, giovedi’ 8 aprile, le temperature diminuiranno cosi’ come i venti, condizioni che, assieme all’assenza di nuvole, favoriranno le gelate.

La Protezione Civile della Sardegna precisa che il fenomeno sara’ limitato alle ore notturne.