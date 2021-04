Allerta Meteo, tutti i DETTAGLI sul forte maltempo di venerdì 23 aprile: violenti temporali al Sud

Le ultime previsioni meteo confermano il maltempo di domani su diverse regioni, ma spostano l’asse più perturbato ancora verso Sud. Uno spostamento di qualche decina di km del cavo instabile, sostanzialmente più affondante verso il basso Tirreno, favorirà una collocazione più meridionale del fulcro depressionario in quota con il maltempo che si sposterà alla dalla Campania Lucania centrale, verso la Calabria, la Sicilia, ancora la Lucania, ma soprattutto centro-meridionale, e il Centro Sud della Puglia. Nel contempo, i fenomeni si ridimensioneranno su buona parte della Campania, verso il Nord della Puglia, ancor più verso il medio Adriatico dove saranno sostanzialmente più irregolari, alternati a lunghe fasi asciutte e decisamente più deboli. Ma vediamo più nel dettaglio come si articolerà il maltempo a iniziare dalle prossime ore notturne e per la giornata di domani, sulla base degli ultimissimi aggiornamenti.

Intanto, per le prossime ore serali e poi per la notte, le previsioni meteo continuano a computare più nubi con rovesci diffusi e anche locali temporali sul basso Tirreno in mare, sul Centro Est della Sicilia e via via più intensi sulla Calabria settentrionale, sul Sud della Lucania, sul Golfo di Taranto e tra il Tarantino, il Brindisino e il Leccese. Possibili fenomeni localmente anche forti nella notte sul Golfo di Taranto e poi tra Taranto e Brindisi, inizialmente anche sul Cosentino e sulla Lucania meridionale. Addensamenti sul medio-basso Adriatico e sulla Sardegna orientale, con qualche occasionale fenomeno, tempo asciutto altrove. La mattinata di domani, venerdì 23, continuerà a vedere le nubi più intense sulla Sicilia centro-settentrionale, su buona parte della Calabria, soprattutto centro-settentrionale e poi verso il Tarantino, con rovesci diffusi e ancora locali temporali di moderata-forte intensità.

Nubi irregolari sparse sul resto della Lucania, resto della Puglia, della Sicilia, localmente sul medio Adriatico, tra Est Marche, Est Abruzzo e Molise. Rovesci sparsi sulla Sardegna, soprattutto centro-meridionale e addensamenti con qualche breve pioggia sparsa e debole su Alpi e Prealpi centro-orientali. Ampio soleggiamento sulle regioni tirreniche e sul resto del Nord. Attenzione nel corso della giornata di domani, per possibili piogge e temporali forti sulla Sicilia, soprattutto centrale e settentrionale, sulle Isole Eolie, su buona parte della Calabria, poi verso la Lucania e sulla Puglia, nel tardo pomeriggio-sera. Previsioni meteo per accumuli, su queste aree, diffusi sui 30/40 mm, ma anche 50/60 mm localmente. Possibili locali fenomeni violenti con qualche dissesto. Qualche pioggia anche sulla Campania orientale, in intensificazione dalla sera e locali rovesci pomeridiane anche sulla Sardegna, soprattutto centro-meridionale. Tempo migliore sul resto del paese, salvo addensamenti localizzati al Centro e su Alpi e Prealpi centro-orientali. L’instabilità continuerà abbastanza accesa anche nella mattinata di sabato 24, soprattutto sulla Calabria, specie ionica, Crotonese, sul Centro Sud della Puglia, localmente ancora sulla Lucania meridionale e sul Nord della Sicilia. Migliorerà con ampie schiarite sul resto del Sud e bel tempo sul resto d’Italia.

