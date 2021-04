Allerta Meteo Veneto: fiume Livenza osservato speciale, rischio idraulico per il passaggio di piena

Per il pomeriggio e la sera di oggi, martedì 13 aprile, e la giornata di domani, mercoledì 14 aprile, non sono previste precipitazioni significative in Veneto: è quanto si apprende dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale, che ha emesso un nuovo bollettino meteo valido dalle ore 14.00 di oggi fino alle ore 14.00 di domani.

Segnalata criticità per rischio idraulico/allerta gialla per il transito del colmo di piena nelle sezioni venete del fiume Livenza.