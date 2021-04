Allerta Meteo Veneto: precipitazioni estese e persistenti e forti venti lunedì 12 aprile

Un’ampia depressione proveniente da nord-ovest persisterà fino alla metà della prossima settimana portando precipitazioni specie fino a lunedì, in cessazione martedì e localmente ancora mercoledì in Veneto. Lunedì tempo perturbato con precipitazioni estese e persistenti, specie tra il pomeriggio/sera e le prime ore di martedì quando saranno probabili anche rovesci e locali temporali. Quantitativi in genere consistenti specie su zone centro-settentrionali, anche abbondanti su alta pianura e zone prealpine centro-orientali. Limite nevicate inizialmente a 1700-2000 m, in sensibile abbassamento dalla serata di lunedì. Venti sostenuti dai quadranti meridionali, in rotazione dalla sera di lunedì da quelli settentrionali.

Pomeriggio/sera di Domenica 11

Cielo coperto. Precipitazioni estese, frequenti, anche con rovesci specie su Alto Veneziano e zone limitrofe, con quota neve in prevalenza a 1500/1700 m. Le temperature rispetto a sabato saranno più basse di pomeriggio e più alte di sera con differenze anche sensibili; valori pomeridiani sotto la media e valori serali sopra la media anche di molto.

Lunedì 12

Cielo: Cielo coperto.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%); saranno estese, frequenti, anche con rovesci specie nella seconda metà di giornata e sulle zone prealpine e pedemontane, con quota neve in salita fino a 1700/2000 m nella prima metà di giornata e poi in discesa specie di sera fino a 1100/1300 m sulle Prealpi e 900/1100 m sulle Dolomiti.

Temperature: Rispetto a domenica fino al pomeriggio saranno più alte in modo leggero/moderato, di sera più basse anche sensibilmente con minime nelle ultime ore; valori notturni sopra la media e valori diurni sotto la media anche di molto.

Venti: Sulla pianura moderati/tesi, proverranno da sud-est ed andando dalla costa alla pedemontana tenderanno a disporsi da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna tesi/forti da sud-ovest.

Mare: Molto mosso.

Martedì 13

Cielo: Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, verso sera diminuzione della nuvolosità a partire da nord-ovest fino a cielo anche sereno o poco nuvoloso più probabilmente sulle zone occidentali.

Precipitazioni: Di notte probabilità alta (75-100%); saranno estese, anche con rovesci specie su Alto Veneziano e zone limitrofe, con quota neve a 900/1100 m sulle Prealpi e 700/900 m sulle Dolomiti. In giornata probabilità in diminuzione a partire da nord-ovest. Di sera ovunque assenti.

Temperature: In calo anche sensibile rispetto a lunedì con minime a tarda sera.

Venti: Sulla pianura fino al primo mattino da nord-est, da tesi/forti a moderati/tesi andando dalla costa alla pedemontana; in seguito a partire da ovest diverranno deboli/moderati con direzione variabile. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna deboli/moderati, fino al mattino da sud e poi con tendenza a disporsi da nord-est.

Mare: Molto mosso nella prima metà di giornata, mosso di pomeriggio, poco mosso di sera.

Mercoledì 14

Nella prima metà di giornata cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nebbia sulla pianura fino al primo mattino. Tra il pomeriggio e la sera nuvolosità in aumento e qualche precipitazione più probabilmente sulle zone prealpine e pedemontane, con quota neve attorno ai 1000 m. Temperature in calo di notte ed in aumento di giorno.

Giovedì 15

Non si verificheranno precipitazioni. Cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature sulla pianura con andamento irregolare, sui monti in calo di notte ed in aumento di giorno. Previsore: Stefano Veronese