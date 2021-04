Alluvioni in Arabia Saudita: a La Mecca diverse persone travolte dalla furia dell’acqua [FOTO & VIDEO]

Forti piogge e inondazioni con grandine alla Mecca. Ieri, mercoledì 28 aprile, si sono verificate piogge torrenziali, tanto che la Protezione Civile ha invitato tutti a prendere precauzioni per via della alluvioni in corso.

In molte zone la pioggia è stata accompagnate dalla grandine, che ha peggiorato le alluvioni, facendo alzare nettamente il livello dell’acqua nelle strade, tanto che le inondazioni nel mercato dell’ospitalità hanno spazzato via diverse persone che erano sul posto per aiutare una famiglia bloccata in acqua.