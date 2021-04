L’Alto Adige anticipa il green pass: da lunedì aperti anche i locali interni dei ristoranti

L’Alto Adige anticipa il green pass: anche i locali interni dei ristoranti saranno aperti da lunedì nella Provincia di Bolzano, con accesso su prenotazione solo per i clienti vaccinati o guariti dal Coronavirus o testati.

La misura è stata annunciata dal governatore Arno Kompatscher dopo la seduta della giunta provinciale: “Vogliamo riaprire, ma non per dover poi richiudere, come è avvenuto in Sardegna. Per questo motivo proseguiamo sulla strada dei vaccini e dei test a tappeto,” ha precisato Kompatscher.

L’ordinanza sarà firmata nei prossimi giorni.