Altri morti dopo il vaccino AstraZeneca: due giovani calabresi di 25 e 39 anni

In Calabria, nel cosentino, due giovani sono morti in circostanze ancora in parte da chiarire. La prima tragedia è avvenuta la scorsa notte, quando una giovane 25enne di Acri è deceduta per un infarto, mentre la seconda si è verificata questa mattina e riguarda un uomo di 39 anni residente a Castrolibero. Entrambi avevano ricevuto la dose del vaccino AstraZeneca. Non è noto se avessero patologie pregresse e allo stato attuale non ci sono elementi per ipotizzare una correlazione tra il farmaco e il decesso. Saranno ora le autorità scientifiche a fare i dovuti controlli e le verifiche del caso.