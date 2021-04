Antropologi: addio a Marshall Sahlins, gigante dell’antropologia contemporanea

Chicago, 8 apr. – (Adnkronos) – L’antropologo statunitense Marshall Sahlins, considerato uno dei giganti dell’antropologia contemporanea e autore di testi fondativi dell’antropologia economica, è morto all’età di 90 anni a Chicago, città dove era nato il 27 dicembre 1930. L’annuncio della scomparsa su Twitter è stato dato da Alan Thomas, direttore editoriale della University Chicago Press, la casa editrice dell’ateneo americano di cui è stato a lungo responsabile lo stesso Sahlins. Era professore emerito dell’Università di Chicago.

Tra i maggiori studiosi delle società polinesiane, Sahlins ha condotto ricerche etnografiche in Turchia, nelle Figi, in Nuova Guinea e nelle Hawaii. Di formazione neoevoluzionistica e materialistica, ha poi subìto, elaborandole in forma critica e originale, le influenze dell’antropologia strutturale francese. Tra gli anni Sessanta e Settanta, ha svolto una critica sistematica di alcuni concetti classici dell’antropologia sociale e culturale, formulando importanti proposte teoriche, affrontando, in termini innovativi, il problema dei rapporti tra strutture ed eventi, cercando di cogliere sia la dimensione processuale di ogni sistema sociale, sia le specifiche interpretazioni della storia e degli accadimenti fornite da ciascuna cultura.

Sahlins era noto internazionalmente per la sua ricerca sulle economie “primitive”. Tra i suoi numerosi libri, in italiano sono stati pubblicati “L’economia dell’età della pietra. Scarsità e abbondanza nelle società primitive” (Bompiani, 1980, Elèuthera, 2020); “Cultura e utilità” (Bompiani, 1982); “Capitan Cook, per esempio. Le Hawaii, gli antropologi, i ‘nativi'” (Donzelli, 1997); “Un grosso sbaglio. L’idea occidentale di natura umana” (Elèuthera, 2010); “La parentela. Cosa è e che cosa non è” (Elèuthera, 2014); “Isole di storia. Società e mito nei mari del Sud” (Raffaello Cortina Editore, 2016); “Il potere dei re. Tra cosmologia e politica” (con David Graeber, Raffaello Cortina Editore, 2019).