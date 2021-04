Api ‘amiche’ dell’uomo e vespe ‘nemiche’? Uno studio sfata questo mito: se mangiamo è grazie a loro

Le vespe meritano di essere apprezzate tanto quanto altri insetti, come le api, a causa del loro ruolo di predatori, impollinatori e altro, secondo un nuovo documento di revisione condotto dai ricercatori dell’UCL e dell’Università dell’East Anglia. Lo studio, pubblicato su Biological Reviews, raccoglie prove da oltre 500 articoli accademici per esaminare come circa 33.000 specie di vespe pungenti (aculeate) contribuiscono ai loro ecosistemi e come ciò può portare benefici all’economia, alla salute umana e alla società.

L’autore principale, il professor Seirian Sumner (UCL Center for Biodiversity & Environment Research, UCL Biosciences) ha dichiarato: “Le vespe sono uno di quegli insetti che amiamo odiare – eppure le api, che pungono anche loro, sono apprezzate per l’impollinazione dei nostri raccolti e la produzione di miele. In uno studio precedente, abbiamo scoperto che l’odio per le vespe è in gran parte dovuto alla diffusa ignoranza sul ruolo delle vespe negli ecosistemi e su come possono essere utili per l’uomo”.

“Le vespe sono poco studiate rispetto ad altri insetti come le api, quindi solo ora stiamo iniziando a comprendere correttamente il valore e l’importanza dei loro servizi ecosistemici. Qui, abbiamo esaminato le migliori prove che ci sono e abbiamo scoperto che le vespe potrebbero essere altrettanto preziose quanto altri amati insetti come le api, se solo avessimo dato loro più possibilità”.

Le vespe sono i migliori predatori di altri insetti. La predazione da parte degli insetti – come biocontrollo per proteggere i raccolti – vale almeno 416 miliardi di dollari (USA) all’anno in tutto il mondo. Tuttavia, questa cifra trascura quasi completamente i contributi della caccia alla predazione delle vespe. La revisione evidenzia come il ruolo delle vespe come predatori le renda preziose per l’agricoltura. Le vespe regolano le popolazioni di artropodi, come afidi e bruchi che danneggiano i raccolti. Le specie di vespe solitarie tendono ad essere specialiste, che possono essere adatte alla gestione di un parassita specifico, mentre le vespe sociali sono predatrici generaliste e possono essere particolarmente utili come fonte locale di controllo per una serie di parassiti mangiatori di raccolti.

I ricercatori affermano che le vespe potrebbero essere utilizzate come forme sostenibili di controllo dei parassiti nei paesi in via di sviluppo, in particolare quelli tropicali, dove gli agricoltori potrebbero portare popolazioni di una specie di vespe locale con un rischio minimo per l’ambiente naturale. Il professor Sumner e colleghi hanno recentemente pubblicato uno studio che rileva che le specie di vespe comuni sono predatori efficaci in grado di gestire i parassiti su due colture di alto valore, mais e canna da zucchero, in Brasile.

La revisione evidenzia anche i servizi di impollinazione forniti dalle vespe. L’impollinazione da parte degli insetti è vitale per l’agricoltura e la sua importanza economica è stata valutata in oltre $ 250 miliardi (USA) all’anno in tutto il mondo.

I ricercatori hanno trovato prove di vespe che visitano 960 specie di piante. Ciò includeva 164 specie che dipendono completamente dalle vespe per l’impollinazione, come alcune specie di orchidee che hanno evoluto adattamenti per attirare le vespe su cui fanno affidamento, come un aspetto che imita l’estremità posteriore di una vespa femmina. Molte vespe sono anche impollinatori generalisti che visitano un’ampia varietà di piante, quindi i ricercatori dicono che potrebbero fungere da “impollinatori di riserva” se una pianta perde il suo impollinatore primario locale.

La revisione descrive anche altri usi per le vespe come i farmaci derivati ​​dalla vespa, poiché il loro veleno e la saliva hanno proprietà antibiotiche, mentre il veleno della vespa della giubba gialla ha mostrato risultati promettenti nel trattamento del cancro. Le vespe possono anche essere una preziosa fonte di cibo, poiché le loro larve sono già raccolte in alcuni paesi tropicali per il cibo.

Il coautore Dr Alessandro Cini (UCL Center for Biodiversity & Environment Research, UCL Bioscience and University of Florence) ha dichiarato: “Il valore delle vespe nel sostenere le nostre colture rimane scarsamente compreso; speriamo che riabilitando la loro cattiva reputazione, possiamo ottenere collettivamente il massimo valore da queste affascinanti creature”.

Il primo autore dell’articolo, Ryan Brock (University of East Anglia) ha dichiarato: “Accanto ad altri insetti, molte specie di vespe stanno diminuendo a causa di fattori come il cambiamento climatico e la perdita di habitat. Pertanto, è urgente affrontare la loro conservazione e garantire che gli habitat continuare a beneficiare dei servizi ecosistemici di vasta portata forniti dalle vespe”.