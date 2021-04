Archeologia: scavano per il raddoppio ferroviario e trovano una rara moneta romana a Caltanissetta

Nel corso degli scavi per il raddoppio ferroviario Palermo-Catania, nella tratta Caltanissetta -Xirbi-Lercara, è stata trovata una rara moneta romana in bronzo. Sul diritto presenta la testa di Athena o Ares rivolta a destra, mentre sul rovescio si osserva una Triscele con la gorgone e spighe di grano tra ogni gamba.

“Gli scavi in corso a Vallelunga Pratameno – sottolinea l’assessore ai Beni culturali della Regione Siciliana Alberto Samonà – continuano a riservarci interessantissime sorprese che confermano l’alto valore storico e archeologico della villa appena scoperta. La rara moneta ritrovata, che per gli archeologi ha un alto valore di testimonianza storica, ci dà solo l’idea di quello che questo sito potrà regalarci. La residenza rurale, per la vastità della tenuta, che è stata stimata in sei ettari, e per la ricchezza che mostrano le parti edificate, si può considerare al pari di un’azienda agricola dei nostri giorni, posta in un contesto ambientale e paesaggistico per molti aspetti rimasto immutato“.

“Il rinvenimento – dice la soprintendente dei Beni Culturali di Caltanissetta, Daniela Vullo – deve leggersi nel contesto generale della residenza rurale che si sta rivelando sempre più come un vasto complesso legato non solo allo sfruttamento agricolo del territorio, ma anche come luogo residenziale di svago e villeggiatura. La villa, infatti, mostra diversi restauri e rifacimenti che potrebbero essere legati al cambio d’uso di alcune parti strutturali dovuti alla fruizione stagionale. Il luogo si trova in un’area pianeggiante attraversata dal torrente Belici e circondata da dolci colline, ancora oggi coltivate a grano e vite”.