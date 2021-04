ArianeGroup è sponsor del primo concorso per giovani del Festival dello Spazio di Busalla

ArianeGroup è sponsor del primo concorso dedicato ai giovani organizzato dal Festival dello Spazio di Busalla, che si avvia alla quinta edizione, in programma dall’8 all’ 11 luglio 2021.

Si tratta di un concorso per un elaborato multidisciplinare a tema spaziale. Con questo progetto si vuole coinvolgere giovani studiosi in un programma di cultura dello spazio, impegnandoli nella redazione di un elaborato su un tema spaziale e riconoscendo un premio al migliore.

Il progetto è stato messo a punto in collaborazione con il SISRI (Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca interdisciplinare). Il tema di quest’anno è “Le motivazioni dell’esplorazione umana nello spazio”.

Il concorso gode del sostegno, oltre che di ArianeGroup in qualità di sponsor, anche di ASI e Università di Genova come patrocinatori. Gli elaborati dovranno pervenire entro l’8 maggio a [email protected]

Morena Bernardini, Direttrice delle Strategie di ArianeGroup, che sarà presente all’evento venerdì 9 luglio, commenta: “ArianeGroup punta molto sui giovani perché saranno loro a sviluppare i lanciatori del futuro. Il sostegno al concorso sul tema dell’esplorazione umana dello spazio è motivato dal fatto che proprio questo tema, puntando sulle motivazioni, può stimolare le giovani menti a riflettere sui fondamentali della ricerca e dell’industria spaziale. L’Europa ha dato il meglio di sé nella cooperazione sui progetti spaziali e le sue realizzazioni sono tecnicamente eccellenti mentre non sempre la comunanza di intenti e di visione è al livello della tecnica. Ben vengano dunque occasioni come il Festival della Spazio che rendono fruibili anche a un pubblico di non addetti ai lavori riflessioni importanti sulla space economy e l’esplorazione dell’universo.”

Ideato da Franco Malerba, primo astronauta italiano, il Festival dello Spazio 2021 rimarrà fedele alla sua vocazione di divulgazione scientifica; ci saranno volti nuovi tra i relatori, esperti e ricercatori dall’Accademia, ingegneri dalle Agenzie e dall’Industria spaziale.

Maggiori informazioni su https://www.festivaldellospazio.com/

Informazioni su ArianeGroup

ArianeGroup sviluppa e fornisce soluzioni innovative e competitive per lanciatori spaziali civili e militari, con esperienza in tutti gli aspetti delle tecnologie di propulsione all’avanguardia. ArianeGroup è uno dei contraenti leader per le famiglie europee Ariane 5 e Ariane 6 launcher, responsabili sia della progettazione che dell’intera catena di produzione, fino alla commercializzazione inclusa da parte della sua controllata Arianespace, nonché per i missili della forza dissuasione oceanica francese. ArianeGroup e le sue controllate godono di una reputazione globale come specialisti nel campo delle attrezzature e della propulsione per le applicazioni spaziali, mentre la loro esperienza va a beneficio anche di altri settori industriali. Il gruppo è una joint venture di proprietà di Airbus e Safran e impiega circa 9.000 dipendenti altamente qualificati in Francia e Germania. I ricavi 2019 sono stati pari a 3,1 miliardi di euro.