Arte: la Germania restituirà alla Nigeria i bronzi del Benin saccheggiati

I preziosi manufatti che sono stati saccheggiati durante l’era coloniale saranno finalmente restituiti alla Nigeria. Ad annunciarlo è stato il governo tedesco. I primi ‘pezzi’ rientreranno in patria nel 2022. In una dichiarazione congiunta pubblicata giovedì, il ministero della Cultura tedesco, i ministri di stato e i direttori dei musei si sono impegnati a restituire i bronzi del Benin – opere d’arte in bronzo, ottone e avorio che sono state saccheggiate dall’esercito britannico nel corso di un’incursione nel Regno di Benin, nell’attuale Nigeria, nel 1897. I bronzi sono stati successivamente distribuiti in tutto il mondo e centinaia sono attualmente conservati nei musei tedeschi. La Nigeria ha cercato di riaverli per decenni.

Osaisonor Godfrey Ekhator-Obogie, storico e ricercatore presso l‘Institute for Benin Studies della Nigeria, ha accolto con favore la dichiarazione, affermando che la Germania è “leader nel movimento di restituzione globale”. “Altre nazioni europee dovrebbero essere disponibili e aperte a riconoscere che tutti gli oggetti saccheggiati nel 1897 appartengono al popolo del Benin“, ha detto in una nota. “Come la Germania, anche loro dovrebbero avviare o unirsi al dialogo per discutere il futuro di questi oggetti. Questa decisione è stata una tregua con i partiti, non una vittoria vincente o un vincitore che prende tutto. Racconterò ai miei figli di questo momento storico”.

Il ministro della Cultura tedesco Monika Grütters ha descritto la decisione come una “pietra miliare storica“. “Abbiamo la responsabilità storica e morale di far luce sul passato coloniale della Germania“, ha affermato Grütters in una dichiarazione. “Vorremmo contribuire alla comprensione e alla riconciliazione con i discendenti delle persone che sono state derubate dei loro tesori culturali durante l’era coloniale“. La dichiarazione stabilisce i piani per la restituzione dei primi pezzi l’anno prossimo e per una tabella di marcia per guidare la restituzione aggiuntiva, senza specificare quali manufatti o quanti.

Richiede inoltre ai musei in possesso di oggetti del Benin di stabilirne e documentarne la provenienza. Questi dettagli saranno pubblicati su un nuovo sito web che servirà da risorsa di informazioni e punto di contatto per richieste di restituzione relative a qualsiasi “collezione tedesca da contesti coloniali”.