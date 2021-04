Auguri di Buon 25 Aprile e Buona Festa della Liberazione: le più belle IMMAGINI, GIF, VIDEO, FRASI e CITAZIONI

Il 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione: è il giorno in cui l’Italia ricorda i fatti del 25 aprile 1945 quando l’esercito nazifascista si ritirava dalle principali città del Nord cedendo alle insurrezioni partigiane.

In questa occasione, in uno dei momenti più difficili della nostra storia determinati dalla pandemia di Coronavirus, proponiamo una selezioni di immagini (nella gallery in alto), video, frasi e citazioni (in basso) da condividere su WhatsApp e Facebook per commemorare questo giorno, per augurare un “Buon 25 Aprile“, una “Buona Festa della Liberazione“.

“Oggi, 25 aprile, ci sono ancora nemici da affrontare. La mancanza di memoria e l’assenza di verità“

“I fascisti han capito, se non son proprio tonti, che siamo arrivati alla resa dei conti! Scendiamo giu’ dai monti a colpi di fucile! Evviva i Partigiani! E’ festa d’Aprile!” ( Canto Partigiano )

) “La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta”. ( Theodor Adorno )

“25 aprile. Una data che è parte essenziale della nostra storia: è anche per questo che oggi possiamo sentirci liberi. Una certa Resistenza non è mai finita”. ( Enzo Biag i )

( ) “Era giunta l’ora di resistere; era giunta l’ora di essere uomini: di morire da uomini per vivere da uomini”. ( Piero Calamandrei )

( ) “ La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”. ( Piero Calamandrei )

( ) “Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione”. ( Piero Calamandrei )

( ) “Sul 25 aprile si sono scritti trattati, pensieri, frasi, poesie, ciò che rimane è la conquista dell’uomo della sua libertà spinto, più che mai a ribellarsi a ideali in cui non credeva, ad una soppressione anacronistica. Dovremmo tutti imparare dalla storia, per trovare la forza di dire ‘no’ e lottare per la libertà”. ( Stephen Littleword )

pensieri, frasi, poesie, ( ) “Un popolo ha la libertà per cui è disposto a lottare” . ( Stephen Littleword )

. ( ) “Il 25 aprile è la Festa della Liberazione d’Italia, un italiano veramente libero è colui che vive, lavora, ama la propria terra. Lo stato in nessun modo non dovrebbe ostacolare questa sua sacrosanta libertà di uomo italiano. Siamo sicuri che questo accada?” ( Stephen Littleword )

) “La Resistenza e il Movimento Studentesco sono le due uniche esperienze democratico-rivoluzionarie del popolo italiano. Intorno c’è silenzio e deserto: il qualunquismo, la degenerazione statalistica, le orrende tradizioni sabaude, borboniche, papaline”. ( Pier Paolo Pasolini )

( ) “Cittadini, lavoratori! Sciopero generale contro l’occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire”. ( Sandro Pertini )

( ) “È meglio la peggiore delle democrazie della migliore di tutte le dittature.” ( Sandro Pertini )

) “Non festa della libertà, come un’illusione comoda. Ma festa della liberazione, come dono ricevuto ieri e da costruire ogni giorno #25aprile”. ( Don Dino Pirri )

( ) “E quest’Italia, un’Italia che c’è anche se viene zittita o irrisa o insultata, guai a chi me la tocca. Guai a chi me la ruba, guai a chi me la invade“. (Oriana Fallaci, La Rabbia e l’Orgoglio)

Qualche poesia:

Ecco, la guerra è finita.

Si è fatto silenzio sull’Europa.

E sui mari intorno ricominciano di notte a navigare i lumi.

Dal letto dove sono disteso posso finalmente guardare le stelle.

Come siamo felici.

A metà del pranzo la mamma si è messa improvvisamente a piangere per la gioia,

nessuno era più capace di andare avanti a parlare.

Che da stasera la gente ricominci a essere buona?

Spari di gioia per le vie, finestre accese a sterminio,

tutti sono diventati pazzi, ridono, si abbracciano,

i più duri tipi dicono strane parole dimenticate.

Felicità su tutto il mondo è pace!

Infatti quante cose orribili passate per sempre.

Non udremo più misteriosi schianti nella notte

che gelano il sangue e al rombo ansimante dei motori

le case non saranno mai più cosi ‘ immobili e nere.

Non arriveranno più piccoli biglietti colorati con sentenze fatali,

Non più al davanzale per ore, mesi, anni, aspettando lui che ritorni.

Non più le Moire lanciate sul mondo a prendere uno

qua uno là senza preavviso, e sentirle perennemente nell’aria,

notte e dì, capricciose tiranne.

Non più, non più, ecco tutto;

Dio come siamo felici

(Aprile 1945 – Dino Buzzati)

“E come potevano noi cantare

Con il piede straniero sopra il cuore

fra i morti abbandonati nelle piazze

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento

d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero

della madre che andava incontro al figlio

crocifisso sul palo del telegrafo?

Alle fronde dei salici, per voto

anche le nostre cetre erano appese

oscillavano lievi al triste vento”.

(Alle fronde dei salici di Salvatore Quasimodo)

“Qui vivono per sempre

gli occhi che furono chiusi alla luce

perché tutti li avessero aperti

per sempre alla luce”.

(Per i morti della Resistenza di Giuseppe Ungaretti)

Avevo Due Paure

La prima era quella di uccidere

La seconda era quella di morire

Avevo diciassette anni

Poi venne la notte del silenzio

In quel buio si scambiarono le vite

Incollati alle barricate alcuni di noi morivano d’attesa

Incollati alle barricate alcuni di noi vivevano d’attesa

Poi spuntò l’alba

Ed era il 25 Aprile.

(Giuseppe Colzani)