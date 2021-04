Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Spero che il livello degli incontri di governo che avrà Tsihanouskaya in Italia sarà il massimo, come avvenuto in tutti gli altri Paesi europei visitati dalla leader della opposizione democratica al regime di Lukashenko. Sarebbe un pessimo segnale altrimenti per la Bielorussia”. Così il deputato del Pd, Filippo Sensi, su Twitter. Al suo tweet ha risposto Sviatlana Tsihanouskaya con un “Grazie per il tuo sostegno”.