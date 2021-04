Buon compleanno alla donna più anziana d’Italia: festa a Piazza Amerina per i 112 anni di nonna Maria [FOTO]

Compiere 112 anni in piena pandemia non è da tutti, ma è un messaggio bellissimo per tutti: la vita che vince sempre, in un modo o nell’altro. Maria Oliva, nata a Piazza Armerina il 16 aprile 1909, è ufficialmente la donna più anziana d’Italia. Intorno a lei c’è l’amore dei figli e di decine di nipoti e pronipoti. Si tratta per la precisione di 23 nipoti, 18 bisnipoti e 3 trisnipoti: un piccolo esercito, che nel pieno rispetto delle norme anti Covid sta vicino alla propria nonna, che ha vissuto due guerre mondiali e, compresa questa, ben due pandemie.

Il pronipote, Danny Catalano, ha voluto omaggiare la cara bisnonna con una lettera e diverse foto, visibili nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, inviate alla nostra redazione.

Ecco il pensiero che Danny ha scritto per la bisnonna:

“16/04/1909 – 16/aprile/2021

solamente +112

Un SECOLO, un DECENNIO e DUE anni.

Eccomi qui, puntuale come ogni anno cara bisnonna, per farti tantissimi auguri per il traguardo raggiunto: oggi spegni 112 candeline. Purtroppo da due anni a questa parte non è più la stessa festa, non possiamo festeggiarti alla grande, ma non posso farti passare inosservata.

Sei stata la madre e dopo nonna per la tua famiglia e con gli anni sei diventata anche la nonna della città di Piazza Armerina, della provincia di Enna e poi della Sicilia, arrivando ad esserlo del Sud Italia e dal 23 giugno 2020 NONNA d’ITALIA.

Sei la nonna di tutti gli italiani e ancora sei la speranza di un popolo, soprattutto in questo periodo storico e proprio l’anno scorso alla fine di un’intervista dicevi: “verso la LIBERTÀ“. Una parola forte ed intensa di una donna che ha attraversato un secolo e un decennio, una persona ricca di testimonianze e particolari. Parlando di storia chi meglio di te può raccontare gli eventi storici della nostra Nazione. Dalla 1° Guerra Mondiale, l’ascesa dal Fascismo, l’influenza Spagnola, la dittatura fascista, la 2° Guerra Mondiale fino a quando l’Italia è LIBERA. Il primo voto per le donne italiane e lo storico referendum Monarchia o Repubblica, il primo governo, la prima Repubblica, la Costituzione più bella del mondo, la nascita dell’Unione Europea, il boom economico, l’arrivo dell’era digitale fino alla conversione verso una moneta unica europea: l’Euro. Hai incontrato e visto gente illustre della nostra nazione arrivando alla stretta di mano con Papa Francesco in visita nella nostra città nel settembre 2018. Infine come se non bastasse vivi un’altra pandemia simile a quella di quasi 100 anni prima: il Covid-19.

SEI LA SPERANZA DI UNA NAZIONE.

Tantissimi auguri nonna +112“.

E la nostra redazione non può che unirsi prima al grido della signora Maria, “Verso la Libertà“, e poi all’augurio del nipote: Buon Compleanno alla nonna e alla speranza d’Italia!