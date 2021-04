“Buona Pasqua”: ecco i VIDEO più belli e divertenti da inviare per gli auguri su WhatsApp e Facebook

La Pasqua è ormai giunta anche quest’anno: con ogni festività arriva anche un’invasione di post e messaggi, partendo da Facebook e passando per gli auguri su WhatsApp, applicazione prediletta per contattare amici e parenti ed inviare loro simpatici video, immagini e frasi.

Ecco in basso a corredo dell’articolo una selezione di video da condividere per fare gli auguri di Buona Pasqua, dai più semplici ai più divertenti.

Il 4 aprile dunque si terrà la principale solennità del cristianesimo, che celebra la risurrezione di Gesù avvenuta, secondo le confessioni cristiane, nel terzo giorno dalla sua morte in croce, come narrato nei Vangeli.

Come noto, non si tratta di una data fissa, ma infatti ogni anno cambia. La regola per calcolare la data proviene dalle decisioni prese durante il Concilio di Nicea del 325: la Pasqua è tradizionalmente fissata la prima domenica dopo il plenilunio successivo all’equinozio di primavera (verificatosi quest’anno il 20 marzo), di conseguenza cadrà sempre in un arco temporale compreso tra il 22 marzo e il 25 aprile.

Ecco le date della Pasqua fino al 2030: