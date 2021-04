Buone notizie da Marte: Ingenuity è sopravvissuto alla sua prima notte da solo, si avvicina il primo volo di prova

Il drone–elicottero della NASA Ingenuity è sopravvissuto alla sua prima notte gelida da solo su Marte.

Il rover Perseverance della NASA, “ammartato” nel cratere Jezero il 18 febbraio, ha trasportato Ingenuity nella sua “pancia” fino al suo rilascio sabato scorso, ed ora le squadre di missione si preparano per il primo volo del velivolo, che dovrebbe avvenire non prima dell’11 aprile.

Il 3 aprile, il rover ha lasciato cadere Ingenuity sulla superficie di Marte, dove avrebbe dovuto sopravvivere a temperature fino a -90°C. Tuttavia, nonostante il fatto che queste temperature estreme potrebbero congelare e danneggiare le batterie di bordo del velivolo o altri componenti elettrici, l’elicottero del peso di 1,8 kg è sopravvissuto alla sua prima fredda notte, ha confermato il Jet Propulsion Laboratory della NASA.

“Siamo sopravvissuti alla prima notte. E’ stato uno degli enormi, enormi risultati che attendevamo con ansia,” ha affermato Teddy Tzanetos, vice capo delle operazioni di Ingenuity. “Essere in grado di abbandonare la nostra stessa energia, sostenerci, riscaldarci per tutta la notte, e poi svegliarci e parlare con Perseverance e dire: ‘Sì, siamo qui. Siamo vivi e sani’. Il team non potrebbe essere più felice,” ha aggiunto Tzanetos.

L’elicottero a energia solare è volato sul Pianeta Rosso nascosto al sicuro sotto il rover Perseverance della NASA. Da quando il rover è atterrato con successo nel cratere Jezero, il team della missione si sta preparando per il primo storico volo di Ingenuity, che sarà il primo volo in elicottero su un altro pianeta.

Innanzitutto, il team ha dovuto trovare l’area giusta, un “aeroporto”, affinché il velivolo potesse prendere il volo. “Abbiamo trovato un luogo perfetto,” ha spiegato Vandi Verma, ingegnere capo di Perseverance per le operazioni robotiche. “Soddisfa tutti i requisiti dell’aeroporto che volevamo: è pianeggiante e ha la giusta quantità di rocce – volevamo una certa quantità di rocce in modo che le telecamere sull’elicottero possano rilevare bene le caratteristiche – buoni punti di atterraggio sono identificati e anche le pendenze erano appropriate“.

Una volta che il campo d’aviazione è stato selezionato insieme al team della missione Perseverance, il velivolo ha iniziato a dispiegarsi lentamente da sotto il rover. Più di recente, sabato, l’elicottero si è finalmente posato sul Pianeta Rosso dopo che Perseverance lo ha lasciato cadere (di proposito ovviamente) sulla superficie marziana.

Dopo il dispiegamento, ma mentre il velivolo era ancora sotto la “pancia” di Perseverance, Ingenuity ha anche scattato la sua prima foto.

In seguito, l’elicottero è passato dall’affidarsi a Perseverance per l’energia, all’essere completamente da solo, alimentato solo dai propri pannelli solari. Quindi questo test è stato un importante passo avanti nella missione, poiché il team ora sa che l’elicottero può immagazzinare la propria energia per sopravvivere.

Ci sono ancora una serie di compiti che il team della missione dovrà portare a termine prima che Ingenuity sia pronto a volare. Innanzitutto, il team caricherà il velivolo utilizzando il suo pannello solare e si assicurerà che immagazzini e utilizzi l’energia come previsto: ciò è fondamentale, poiché l’energia proveniente dai pannelli solari del velivolo lo manterrà caldo durante la notte e lo alimenterà per il volo.

Successivamente, il team sbloccherà le pale dell’elicottero, ha spiegato MiMi Aung, Mars Helicopter Project Manager. Durante il volo le quattro pale del velivolo gireranno l’una contro l’altra, come ci si aspetterebbe da un elicottero, ma per rilasciarle e “sbloccarle”, il team le ruoterà nella stessa direzione. Il team farà quindi effettivamente girare le pale del rotore per la prima volta, lentamente, a circa 50 giri al minuto – ha precisato Aung – e poi a piena velocità, a circa 2.400 giri al minuto.

Dopo il completamento di questi passaggi, il team farà sollevare e volare per la prima volta Ingenuity, che dovrebbe librarsi autonomamente per circa 30 secondi e poi atterrare. L’elicottero raggiungerà un’altezza di 4,6 metri con questo volo, ha spiegato Tzanetos.

Con il successo del suo volo inaugurale, il team della missione Ingenuity farà volare il velivolo altre 4 volte entro i 30 sol, i giorni di Marte (circa 31 giorni terrestri). La durata media di voli sarà di circa 90 secondi.

Al momento, il team di Ingenuity è semplicemente entusiasta del fatto che l’elicottero ce l’abbia fatta fino ad ora, sopravvivendo a una delle sfide più grandi (e più fredde) della sua missione. “La nostra squadra è al settimo cielo,” ha affermato Aung.