Calcio: Andrea Costa, ‘credo che finale Coppa Italia possa avere 15-20 % spettatori’

Roma, 19 apr. – (Adnkronos) – “Io credo che per la finale di Coppa Italia del 19 maggio si possa provare ad avere un 15-20% di pubblico che ci consenta di arrivare più preparati all’11 di giugno per l’esordio della Nazionale agli Europei dove sappiamo che ci sarà un 25% di spettatori. Stesso discorso vale per la finale degli Internazionali Bnl d’Italia. Sono eventi all’aperto e sappiamo che ci sono meno occasioni di contagio”. Lo dice il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni della ‘Politica nel pallone’ su Gr Parlamento.