Calcio: Bakayoko e Osimhen stendono il Toro, il Napoli aggancia Juve e Milan al 3° posto (2)

(Adnkronos) – In avvio di ripresa grandissima giocata di Ansaldi, che ruba palla a Politano nella sua metà campo e riparte. Arrivato al limite dell’area, con una finta salta due avversari e poi scarica il tiro in porta: Meret salva con il piede. All’8′ la replica degli ospiti. Osimhen innescato da una bella palla verticale di Demme, scarica in porta il diagonale destro, con Sirigu che salva.

Al quarto d’ora altro palo degli azzurri con Insigne. Il capitano del Napoli punta la porta e dal centrosinistra cerca il tiro a giro di destro, verso il palo lontano, colpendolo in pieno. Al 24′ pericoloso il Torino nell’area di Meret, con Koulibaly che spazza via dopo un paio di cross insidiosi piovuti in mezzo. Alla mezz’ora Insigne scappa via a sinistra dopo un grandissimo controllo e poi cerca di piazzarla con l’interno destro ma viene contrastato e chiuso in angolo.

Al 37′ contropiede dei partenopei innescato da Petagna, appena entrato per Osimhen, che poi lancia Lozano: destro potente e Sirigu che alza in angolo. Al 42′ i granata restano anche in dieci per l’espulsione di Mandragora per doppia ammonizione. L’ultimo brivido del match lo regala ancora il Napoli, poco prima del 90′, con Elmas lanciato in profondità che di sinistro conclude di poco fuori.