Calcio: Cozzoli, ‘abbiamo lavorato per avere pubblico all’Olimpico in sicurezza’

Roma, 19 apr. – (Adnkronos) – “In questi mesi abbiamo lavorato con Uefa e Figc per uno stadio Olimpico sicuro e anche per questo immagino sia arrivato il via libera del Governo per le partite degli Europei. Abbiamo lavorato a un protocollo che potrà consentire l’ingresso degli spettatori in totale sicurezza. Lo testeremo già dal primo maggio se arriverà l’ok all’apertura degli stadi per il campionato”. Lo dice il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, ai microfoni de ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento.