Calcio: dopo Sanremo il cinema, Ibrahimovic reciterà nel film di Asterix e Obelix

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Dopo la presenza a Sanremo, Zlatan Ibrahimovic si appresta a recitare nel film ‘Asterix e Obelix: The Middle Empire’, ultimo capitolo della saga degli irriducibili Galli in uscita il prossimo anno. La conferma è arrivata dallo stesso attaccante rossonero e della nazionale svedese con un post su Instagram: una foto con la scritta ‘Antivirus’, il nome del personaggio che Ibra interpreterà.

Ibrahimovic reciterà al fianco di attori del calibro di Guillaume Canet, anche regista del film, e Gilles Lellouche che interpreteranno i due protagonisti: Marion Cotillard sarà Cleopatra mentre Vincent Cassel vestirà i panni di Giulio Cesare.

Non è la prima volta che uno sportivo prende parte ai film di Asterix, in precedenza è toccato a Michael Schumacher, Zinedine Zidane, Tony Parker e Amélie Mauresmo nella pellicola ‘Asterix alle Olimpiadi’ del 2008.