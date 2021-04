Manchester, 29 apr. -(Adnkronos) – La Roma è in vantaggio per 2-1 sul Manchester United al termine del primo tempo della semifinale d’andata di Europa League in corso di svolgimento all’Old Trafford. Al vantaggio dei red devils con Bruno Fernandes al 9′ replicano Pellegrini su rigore al 15′ e Dzeko al 34′. Già tre cambi per i giallorossi per altrettanti infortuni. Fuori Veretout, Pau Lopez e Spinazzola, al loro posto Villar, Mirante e Bruno Peres.