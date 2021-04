Manchester, 29 apr. -(Adnkronos) – Il Manchester United batte 6-2 la Roma nella semifinale d’andata di Europa League disputata a Old Trafford. Per i Red Devils a segno Bruno Fernandes al 9′ e al 76′ su rigore, Cavani al 48′ e al 71′, Pogba all’80’ e Greenwood all’86’; giallorossi in gol con Pellegrini su rigore al 15′ e Dzeko al 34′. Il ritorno tra sette giorni all’Olimpico.