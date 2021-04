Manchester, 15 apr. -(Adnkronos) – Sarà il Manchester United a sfidare la Roma in semifinale di Europa League. I red devils, già vincitori in Spagna per 2-0, battono con lo stesso punteggio il Granada a Old Trafford. A decidere il match il gol di Cavani al 6′ e l’autorete di Vallejo al 90′. L’andata si giocherà il 29 aprile in casa degli inglesi, il ritorno all’Olimpico il 6 maggio. L’altra semifinale vedrà impegnati l’Arsenal e il Villarreal.