Roma, 10 apr. (Adnkronos) – “Sarà difficile avere Smalling per l’Ajax”. Queste le parole di Paulo Fonseca sulle condizioni del difensore inglese. L’allenatore giallorosso, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Bologna, ha parlato anche di Mkhitaryan: “Ha fatto solo un allenamento e domani non giocherà dall’inizio”.