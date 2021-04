Calcio: Giulini, ‘se Cagliari si salverà, ripartiremo con Semplici’

Cagliari, 15 apr. – (Adnkronos) – “L’allenatore ha i meriti della squadra e gli stessi demeriti. Meriti per San Siro, Crotone e Bologna e demeriti con la Juve e con Spezia e Verona. In questo momento c’è una simbiosi totale con l’allenatore e il gruppo. L’allenatore verrà giudicato a fine stagione come ogni singolo”. Così il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, sull’allenatore Leonardo Semplici. “In questo momento non voglio pianificare scenari che non siano massima categoria. E se sarà Serie A ripartiremo da lui. Ora servono i fatti. Ho parlato oggi perché serve vista la situazione ma ora parola al campo”, aggiunge Giulini ai microfoni di Radiolina.