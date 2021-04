Torino, 19 apr. – (Adnkronos) – “Questa mattina Federico Chiesa è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato una elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra, verrà rivalutato nei prossimi giorni”. Così la Juventus in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale in merito alle condizioni fisiche di Federico Chiesa, uscito per infortunio ieri nel match perso a Bergamo contro l’Atalanta.