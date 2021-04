Calcio: Mancini, ‘pubblico agli Europei? Spero che l’Italia riparta prima’

Ancona, 15 apr. – (Adnkronos) – “Spero che gli stadi possano riaprire prima degli Europei, prima della fine del campionato, ovviamente con le dovute misure di sicurezza. Non dovrebbe essere un problema, visto che si parla di spazi aperti. Il calcio ripartirà con gli Europei, ma spero che l’Italia riparta prima”. Lo dice il ct azzurro Roberto Mancini in merito alla presenza del pubblico, con capienza ridotta al 25%, in occasione della partita d’esordio dell’Italia ai campionati europei di calcio. “Spero che in questo mese si possa pian piano tornare alla normalità, che i bambini possano tornare a fare sport e che anche le piccole attività possano riaprire: bar, ristoranti, teatri”, aggiunge Mancini a margine della conferenza stampa della Regione Marche, dove è testimonial per la promozione del territorio.