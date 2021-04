Calcio: Serie A, Cagliari-Roma 3-2, tris con vista salvezza**

Cagliari, 25 apr. (Adnkronos) – Il Cagliari cala il tris alla Roma e vede la salvezza. La squadra di Semplici si impone 3-2 sulla formazione di Fonseca in casa e si porta a 31 punti agganciando Benevento e Torino, che deve giocare ancora due gare, al terzultimo posto. I giallorossi invece rimediano un ko che li lascia a 55 punti solo a +3 sul Sassuolo. La Roma si presenta alla Sardegna Arena con l’intenzione di onorare la sfida e restare agganciata il più possibile al sesto posto della Lazio ma dopo il gol a freddo e la rimonta cede nella ripresa. Fonseca ritrova Smalling che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe dopo l’infortunio, ripropone Fazio e conferma Mayoral davanti, Carles Perez e Pellegrini alle sue spalle. Turno di riposo a centrocampo per Veretout, spazio quindi a Diawara e Villar. Santon, che non giocava dal 18 ottobre, a destra. Semplici, invece, oltre allo squalificato Nainggolan, deve fare a meno di Gaston Pereiro, positivo al covid.