Verona, 11 apr. – (Adnkronos) – La Lazio sconfigge 1-0 il Verona in un match della trentesima giornata disputato allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera. A decidere la partita le rete di Milinkovic-Savic al 92′. In classifica i biancocelesti sono sesti con 55 punti e restano in piena corsa per un posto in Champions League, mentre i gialloblù sono ottavi con 41 punti.