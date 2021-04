Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Monaco, Roma, Bilbao e Dublino”, le restanti quattro città che erano state scelte er ospitare Euro 2020 “hanno tempo fino al 19 aprile per fornire ulteriori informazioni sui loro piani e le decisioni finali saranno prese in quella data per quanto riguarda la messa in scena delle partite in quelle quattro sedi”. Lo spiega la Uefa in una nota. “Ulteriori informazioni per i possessori di biglietti in queste quattro sedi verranno comunicate in quel momento.