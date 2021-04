Meteo, caldo record a Mosca: raggiunti +22,6°C per il 13 aprile più caldo degli ultimi 140 anni [FOTO]

Le temperature di martedì 13 aprile a Mosca hanno raggiunto livelli mai visti per questa data. La temperatura nella capitale russa è salita fino a +22,6°C, che è la temperatura più alta in questa data in almeno 140 anni. Mercoledì 14 è stato stabilito un altro record quando la temperatura ha raggiunto +22°C. Questo valore ha infranto il record precedente di +20,8°C raggiunto per l’ultima volta nel 1962.

Per far capire l’eccezionalità dell’evento, massime di oltre +20°C a Mosca solitamente vengono registrate all’inizio di giugno. Le temperature massime tipiche del periodo nella capitale russa sono intorno a +11°C. Il caldo record ha portato le persone a stare all’aperto per godere delle condizioni insolite con diversi giorni dalle temperature estive (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

I nuovi record sono arrivati all’interno di un periodo di caldo che ha interessato una grande parte della Russia occidentale. Su una grande zona del settore centro-occidentale del Paese, le temperature, infatti, sono state sopra la norma dall’11 aprile circa. Il picco del caldo c’è stato dal 12 al 14 aprile, con temperature di 6-13°C sopra la norma.

Il caldo si è esteso anche ai settori nordoccidentali della Siberia, dove le temperature sono state sopra la media per gran parte del mese. È stato un aprile eccezionalmente mite per la Siberia occidentale e settentrionale. Amderma, comunità sulla costa settentrionale della Russia, ha avuto temperature sopra la media ogni giorno di aprile. L’8 aprile, le temperature hanno raggiunto +2,8°C. Anche se non sembra molto caldo, le temperature solitamente restano comprese tra una minima di -18°C e una massima di -11°C per quanto riguarda questa data specifica nella località.

Una grande area di alta pressione ha dominato il meteo, portando un caldo eccezionale sull’area. Questa situazione dovrebbe persistere fino al weekend, prima che le temperature iniziano a tornare lentamente vicino alla norma.