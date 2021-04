Canale di Suez: oggi il passaggio dell’ultima nave rimasta bloccata

E’ previsto per oggi il passaggio dell’ultima nave tra quelle rimaste bloccate nel Canale di Suez: lo ha annunciato l’autorità del Canale (SCA). Quando è stata rimessa in galleggiamento lunedì scorso la gigantesca portacontainer Ever Given lunga oltre 400 metri, rimasta di traverso bloccando per intero il Canale dal 23 marzo, la fila di navi in attesa di passare il Canale ammontava a 422.

Mercoledì la SCA ha iniziato a indagare sull’incidente della Ever Given: “L’inchiesta sta andando a buon fine ma richiederà ancora qualche giorno, poi annunceremo i risultati“, ha precisato Osama Rabie, presidente dell’a Suez Canal Authority.