Il cane robot in azione con la Polizia a New York, le immagini diventano virali: “Sembra una scena di Black Mirror” [VIDEO]

La città di New York è stata paragonata alla trama di RoboCop e Black Mirror dopo che la Polizia di New York ha mostrato il suo cane robotico in città. Rinominato DigiDog, la macchina da 31kg è stata avvistata per la prima volta per le strade della città alla fine dello scorso anno e da allora è stata impiegata in un rapimento e in una situazione con un uomo armato barricato in casa.

Le immagini del DigiDog che lascia un edificio e poi scende giù per le scale insieme ad ufficiali della Polizia ha suscitato scalpore online, ottenendo oltre un milione di visualizzazioni sui social media (vedi video in fondo all’articolo). Il commento più ricorrente tra gli utenti, che paragonavano il robot ad un episodio di Black Mirror e RoboCop, è stato: “Non ho mai visto niente di simile nella mia vita”.

Si ritiene che il DigiDog, che costa circa 75.000 dollari, sia in grado di correre a 5,6km/h. Il cane telecomandato, sviluppato dalla compagnia di robotica Boston Dynamics, è dotato di luci e una telecamera ed è in grado di comunicare a due sensi, permettendo agli ufficiali di parlare con i potenziali sospetti. “Il Dipartimento di Polizia di New York utilizza robot dagli anni ’70 per salvare vite in rapimenti e interventi delle squadre speciali. Questo modello di robot viene testato per valutare le sue capacità rispetto ad altri modelli in uso dall’Unità dei Servizi d’Emergenza e dagli artificieri”, si legge sull’account Twitter ufficiale del Dipartimento.

Oltre ai paragoni con film e spettacoli televisivi che dipingono un futuro distopico, ci sono altre obiezioni all’impiego della macchina. Alcuni esprimono preoccupazione sulla possibilità che il DigiDog venga trasformato in un’arma, così come sul suo potenziale utilizzo nella sorveglianza.