Caraibi, si rischia una ‘catastrofe vulcanica’: l’eruzione del 1902 del La Soufriere causò oltre mille vittime [FOTO & VIDEO]

L’eruzione esplosiva del vulcano La Soufriere, sulla isola di St Vincent, ai Caraibi, è iniziata ieri alle 8:41, ora locale. La popolazione, dati i segnali d’allarmi dovuti all’aumento del tremore vulcanico e all’attività del vulcano stesso, era già stata evacuata a bordo di diverse navi da crociera. Le foto dell’incredibile colonna eruttiva che si è alzata dal vulcano si possono vedere nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo.

Il vulcano La Soufriere è entrato in eruzione esplosiva per la prima volta dal 1979. L’isola è stata evacuata e posta in allerta massima: si rischia una catastrofe vulcanica. La colonna eruttiva sprigionata dall’attività esplosiva in corso è ben visibile anche dal satellite. In questo caso essa è ancora più ricca di gas tossici in quanto sono rimasti intrappolati all’interno del duomo del vulcano per mesi.

L’eruzione del 1902 causò 1680 vittime, mentre l’ultima, quella del 1979, non ne ebbe grazie all’allarme in anticipo.