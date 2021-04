Il caso di Denise/Olesya è solo una truffa montata ad arte? Spuntano un VIDEO del passato e una sorella naturale [FOTO]

Doveva essere oggi il giorno della verità sul caso Olesya Rostova, la ragazza russa sospettata di essere Denise Pipitone, ma quanto sta emergendo in queste ore, toglie quasi ogni illusione a tutti quegli italiani che avevano sperato in un miracolo, e soprattutto a Piera Maggio, mamma della piccola di Mazara del Vallo, che da 17 anni spera di ritrovare la propria bimba perduta. La somiglianza di Olesya con Piera e con il padre di Denise era tale e tanta da averci fatto sperare, sebbene alcuni esperti abbiano spiegato come possa trattarsi si mera suggestione. Probabilmente all’inizio la trasmissione russa che sta parlando della storia di Olesya non era consapevole delle coincidenze con la vicenda di Denise, come l’arco temporale della scomparsa (2004-2005) e la stessa età, ma quando si sono resi conto del potenziale hanno pensato bene di ‘giocarci’ su, in barba ai sentimenti di chi spera da anni. La vicenda ha generato una grande eco mediatica in Italia, che ha visto Denise come figli di tutti.

Oggi, però, emergono due novità che portano ad abbandonare quasi ogni speranza di aver ritrovato Denise. La prima riguarda i dubbi alimentati da uno youtuber, che sui social utilizza il nickname ‘Roma_bler’, che ha postato foto e filmati del passato di Olesya su Instagram: nei video la ragazza è ritratta in baci hot e atteggiamenti disinibiti a favore di telecamera. Il ragazzo, a commento del video, lancia un avvertimento: “Olesya Rostova era un’attrice del mio reality Show su YouTube. Non giocare con i sentimenti delle persone in TV, lei mente. Ho un sacco di video in cui mi dice che è pronta a fare qualsiasi cosa per la popolarità e oltre. Per lei, questa è la cosa più importante. Non ti lascerò ingannare! Seguiteci, andrò in TV e vi mostrerò tutto. Mostra questo video a tutti!“. Se ciò che afferma lo youtuber fosse vero, se Olesya fosse solo una ragazza in cerca di popolarità, sarebbe davvero incredibile e crudele quanto accaduto fino ad ora.

lui usa l’onda mediatica di Olesya e la tv russa ha strumentalizzato e sta strumentalizzando il dolore di una madre, io non ci credo più nella razza umana. Ho perso le speranze, Piera Maggio dal 2004 non trova pace. Tutto questo è vergognoso. #DenisePipitone #OlesyaRostova pic.twitter.com/hHdbj7dKe9 — ▫️ (@cines3_) April 7, 2021

Ma non basta. Perché spostandoci da Twitter a Facebook troviamo le dichiarazioni dello scrittore Matteo Grimaldi che ieri in post ha scritto:

“Siamo alla fine. Mi sono arrivate molte segnalazioni riguardanti la storia di Olesya Rostova e Denise Pipitone. Penso di poter dire che abbiamo una risposta. E io non intendo consentire ancora alla TV russa di speculare sulla speranza di Piera Maggio. Come sapete la TV russa sta creando una specie di reality attorno alla vicenda.

Oggi ha comunicato l’esito negativo del Dna a una mamma che sperava che Olesya fosse sua figlia sparita da piccola. Mi piange il cuore a dover comunicare che domani andrà in onda lo stesso copione con l’avvocato di Piera Maggio ospite del programma. Infine faranno incontrare Olesya con colei che viene indicata come la sua sorella biologica.

Mettiamo fine quindi a questo show, mettiamo fine a questa propaganda di sentimenti e dolore che la TV russa pensa di portare avanti ancora prendendo in giro milioni di persone che speravano di vedere Piera Maggio sorridere con la sua ritrovata Denise. Non sarà così. Ve lo dico con le lacrime agli occhi. Mi dispiace tanto per mamma Piera.

Questa (prima foto in alto nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, ndr) è la foto della sorella biologica di Olesya. Olesya purtroppo non è Denise.

Alla brutta notizia, devo aggiungere il dubbio che questa faccenda sia una pessima messa in scena ad opera della trasmissione. La ragazza sul suo profilo ha sempre avuto i capelli scuri, fino alle ultime due foto in cui li porta dello stesso colore di Olesya, e questo particolare rende la somiglianza molto evidente. Sotto la foto col presentatore dello show inizialmente aveva messo una didascalia che lasciava intendere la sua gioia per il ritrovamento della sorella, poi – quando la visibilità era stata raggiunta – l’ha sostituita con un cactus. Le due inoltre si sono aggiunte sui social e scambiate qualche like. Olesya sotto le ultime foto ha messo la faccina dell’angioletto. E la sorella si chiama Angela. Insomma, mi sembra troppo per due giovani ragazze a cui la Russia avrebbe chiesto di mantenere il silenzio. Spero si faccia chiarezza su quella che sembra una pagliacciata ai danni di Piera Maggio e di tutta l’Italia”.